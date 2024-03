O esforço do governo Lula em regulamentar o transporte de passageiros por aplicativos é louvável, mas a apresentação de um projeto de lei (PL) ao Congresso é apenas o passo inicial de uma discussão que ainda deve ser longa e desgastante. As mesas de discussão coordenadas pelo Ministério do Trabalho avançaram, mas ainda há pontos de resistência entre as plataformas e os motoristas.