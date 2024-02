O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abandonou a proposta inicial de classificar os motoristas de aplicativo em três categorias profissionais, incluindo uma sob a proteção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em vez disso, será encaminhado ao Congresso um projeto de lei que reconhece esses trabalhadores como autônomos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.