Quem olha o Rio Taquari com as águas calmas, como registrado nesta semana na localidade de Santa Bárbara, entre as cidades de Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra, não imagina a fúria com que ele devastou o que encontrou pela frente durante as cheias de setembro de 2023. Em uma das piores catástrofes que a região já enfrentou, dezenas de famílias ficaram desabrigadas, com prejuízos que, mesmo meses após a tragédia, ainda estão sendo contabilizados.



E um dos maiores estragos foi a queda da ponte que ligava as cidades pela RS-431. Construída entre os anos de 1961 e 1964, a estrutura ficava onde os rios Carreiro e das Antas se encontram, formando o Taquari. A ponte era o principal acesso para municípios como Bento Gonçalves , Guaporé , Muçum, Dois Lajeados , Cotiporã e Monte Belo do Sul . A interrupção do tráfego alterou, além da paisagem, a rotina de moradores que utilizavam a via no dia a dia para negócios e lazer. Agora, eles precisam fazer desvios de pelo menos duas horas por outras rodovias para chegarem ao seu destino.