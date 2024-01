Eram 16h50min desta segunda (30) quando a balsa que fará o trajeto entre os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul atracou às margens do Rio Taquari, na localidade de Santa Bárbara. Com 35 metros de extensão e 13 metros de largura, a embarcação saiu de São Jerônimo no dia 9, percorreu 190 quilômetros e passou por 13 cidades para chegar ao destino.