Pouco mais de quatro meses após o temporal que atingiu a Serra, em setembro de 2023, causar estragos e interrupções de estradas importantes da região, apenas uma ligação afetada pelas fortes chuvas foi restabelecida. As cidades de Nova Roma do Sul e Farroupilha estão novamente interligadas de forma direta após a inauguração da nova ponte, que foi construída com recursos da comunidade. A próxima ligação prevista será por meio de balsa, que retomará a conexão entre os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza.