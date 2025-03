Começa a reforma no pontilhão da Rua Batista Tissot, no bairro Galópolis, em Caxias do Sul 

Local que está recebendo os reparos. Valter Guerra Júnior / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

As obras para recuperar o pontilhão da Rua Batista Tissot, no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, começaram nesta semana. Desde a quarta-feira (12), equipes da empresa Top Serviços LTDA estão trabalhando no restabelecimento da estrutura.

Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Obras, a intervenção tem prazo de entrega de 45 dias. Nesse período será feito o desmonte do apoio danificado, seguido pela construção de novas fundações, pilares e cortina em concreto armado para recompor a sustentação. Ainda, o tabuleiro será nivelado e escorado para garantir a estabilidade do pontilhão.

A estrutura foi atingida em maio do ano passado, quando o nível do Arroio Planalto, que corre embaixo do pontilhão, aumentou devido à chuva. As proximidades do arroio passarão por obras, com a construção de gabiões (estruturas metálicas usadas para estabilizar taludes) nas cabeceiras.

As obras serão encerradas com a pintura e a revitalização dos guarda-corpos. O investimento total é de R$ 302.593,25, sendo que R$ 196.979,78 são advindos de recursos federais do programa estabelecimento da Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.