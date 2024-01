Depois de ficarem sem cobertura de hospital para o momento do parto em Caxias do Sul, as gestantes que utilizam o IPE Saúde voltarão a ter a o serviço no município. O Círculo Saúde anunciou nesta quarta-feira (24) que passará a atender os usuários do sistema de saúde dos servidores públicos estaduais na Serra gaúcha. O primeiro serviço oferecido pelo novo parceiro será o setor materno-infantil. O contrato firmado ainda prevê atendimento para pronto-atendimento, radiologia, oncologia, obstetrícia e gastroenterologia.



De acordo com a direção do Círculo, o início do atendimento das gestantes e demais usuários do IPE Saúde depende da assinatura do contrato entre as partes, que ainda não tem data definida para ocorrer. A mudança foi necessária após o encerramento dos serviços privados na maternidade do Hospital Pompéia, em 31 de dezembro do ano passado. Desde 1º de janeiro, o setor atende somente via Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma gestão terceirizada feita pela prefeitura de Caxias do Sul.