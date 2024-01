O IPE Saúde, sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, informou nesta terça-feira (23) que vai credenciar um novo hospital em Caxias do Sul para atendimentos a gestantes na área obstétrica e neonatal no município. A mudança é necessária após o encerramento dos serviços privados na maternidade do Hospital Pompéia em 31 de dezembro do ano passado. Desde 1º de janeiro, o setor atende somente via Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma gestão terceirizada feita pela prefeitura de Caxias do Sul.