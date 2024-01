O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) entregou, nesta quarta-feira (10), a escala de médicos que atuarão na ala de materno-infantil do Hospital Pompéia, em Caxias do Sul. A empresa é contratada pela prefeitura para gerir o setor, de forma terceirizada, enquanto ocorrem as obras no Hospital Virvi Ramos para receber a nova maternidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), durante todo o ano de 2024. A entrega da documentação nesta quarta foi confirmada pelo Pompéia.