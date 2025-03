Incêndio atinge residência no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira

O Corpo de Bombeiros Militar de Caxias do Sul atende a uma ocorrência de incêndio a uma casa no bairro Cruzeiro, na noite desta quinta-feira. O sinistro ocorreu por volta das 20h, na Avenida Canopus, em frente à escola Italo João Balen, e ainda está em atendimento, embora já esteja controlado, segundo informações repassadas pelos bombeiros.

Ainda segundo a corporação, não há registro de que houvesse alguém em casa no momento do incêndio. A causa ainda é desconhecida. Dois caminhões foram acionados para combater as chamas.