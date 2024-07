Prefeitos de Caxias e Nova Petrópolis participam de reunião online com o Ministro dos Transportes

A notícia de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) cancelou a construção de uma ponte provisória sobre o Rio Caí, confirmada na última sexta-feira (19), provocou uma reação conjunta entre os prefeitos de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Além de um encontro de Adiló Didomenico e Jorge Wolf no último sábado na Ponte da Cemapa, no limite entre os municípios, ambos fizeram articulações políticas em busca de respostas e soluções para o problema.