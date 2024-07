Prefeituras de Caxias do Sul e Nova Petrópolis vão cobrar ministério após cancelamento de ponte provisória sobre o Rio Caí

As prefeituras de Caxias do Sul e Nova Petrópolis não aprovaram a decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de cancelar a construção da ponte provisória sobre o Rio Caí. A desistência foi anunciada na sexta (19). Segundo o prefeito caxiense, Adiló Didomenico, os municípios cobrarão o Ministério dos Transportes. A estrutura serviria como alternativa enquanto uma nova ponte definitiva na BR-116 é construída. Ao mesmo tempo as cidades trabalham em uma estrada do interior que pode virar rota alternativa consolidada para os moradores da Serra.