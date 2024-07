Dois bloqueios para obras aumentam o percurso entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis nesta segunda-feira (15). Um deles ocorre entre os km 174 e 181 da BR-116, entre o Rio Caí e as proximidades do acesso ao Ninho das Águias. Já na cidade de Feliz a interrupção ocorre na ponte de ferro do município, que ficará fechada por três meses.