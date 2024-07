Alternativa para deslocamento entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis desde a enchente de maio, a ponte de ferro de Feliz, no Vale do Caí, será interditada por 90 dias. A interrupção começa no próximo dia 15 e ocorre para correção de problemas estruturais da travessia. Os danos já existiam e o conserto estava programado, mas a cheia do Rio Caí agravou a situação.