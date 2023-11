A balsa prevista para entrar em operação no lugar da ponte de Santa Bárbara, que caiu na cheia de setembro, deve ser instalada em cerca de 60 dias, ou seja, até metade de janeiro de 2024. O governador Eduardo Leite assinou a ordem de início da mobilização no dia 7 de novembro. No fim de outubro, uma empresa de São Jerônimo venceu a licitação para oferecer o serviço. Ao mesmo tempo, o Estado trabalha em projeto para construir nova ponte na RS-431, que ligue São Valentim do Sul a Bento Gonçalves.