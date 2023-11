Dois meses após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, municípios da Serra ainda lidam com os impactos. Os mais visíveis são os caminhos bloqueados após a destruição de pontes ou de estruturas que precisaram ser interditadas por questões de segurança. Ainda não há sinal de quando as obras podem começar. O transtorno, assim, não é apenas na rotina, uma vez que as cidades calculam também prejuízos. Confira a seguir como está a situação de cada um dos pontos afetados.