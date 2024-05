Técnicos da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul estudam a demolição da ponte danificada no km 174 da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A estrutura está interditada por tempo indeterminado após um dos pilares centrais ser danificado pela água e a pista ceder. A intenção é construir uma nova travessia no lugar assim que a derrubada for concluída.