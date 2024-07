Após queda da ocupação hoteleira a 13% devido à enchente, Gramado celebra retomada com turistas gaúchos e até internacionais

Gramado vive um momento de retomada. Depois de uma baixa por conta da chuva de maio, o município da Região das Hortênsias volta a registrar um movimento maior de turistas e aumento na taxa de ocupação hoteleira. Segundo a secretaria de Turismo, neste fim de semana o índice chega aos 70%. São boas notícias para a cidade que ainda espera retorno completo à normalidade, com melhorias na malha aérea do Estado. Enquanto isso não ocorre, a maior parte dos turistas tem origem no RS, Santa Catarina, Paraná e países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai.