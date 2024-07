VÍDEO: com pula-pula e "open bala" nos quartos, Gramado ganha primeiro hotel feito para crianças

Quando a gente acha que Gramado já tem tudo — é lá que estão o parque temático da Nasa, da NBA, e um só de miniaturas, o Mini Mundo — vem um hotel voltado quase que exclusivamente pra crianças. O marketing do novo empreendimento do Mundo Criamigos, que teve a primeira etapa inaugurada no último sábado (13) na cidade, o vende como o único 100% temático do país. E, ao contrário de outros lugares que têm quartos ou andares temáticos, o da Criamigos é realmente todo feito para os pequenos, das acomodações ao cardápio. Lá é tudo colorido, cheio de bichinhos e quem sabe as músicas do Balão Mágico ou da Galinha Pintadinha vai amar a trilha sonora de todos os ambientes.