A 14ª edição do Natal Sobre Trilhos, realizado pela Maria Fumaça - Trem do Vinho, se inicia neste sábado (30), em dois horários, às 18h40min e às 21h. O espetáculo ocorre a bordo dos vagões do trem e também nas estações do percurso, entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa.