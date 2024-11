A 5ª edição do Sálvia ocorre neste final de semana, na Praça das Feiras no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul. Entre as atrações do evento gratuito estão a apresentação do músico tradicionalista Renato Borghetti, no sábado (30), às 17h. Além do artista, outros 11 shows estão previstos na programação.