Musical Notícia

Escola Preparatória de Dança apresenta três sessões de "Os Saltimbancos" neste fim de semana em Caxias do Sul

Espetáculos ocorrem no sábado (30), às 20h, e no domingo (1º), às 16h e às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti

25/11/2024 - 14h24min Compartilhar Compartilhar