Em dezembro de 2004, Roberto Vilant perdeu a mãe. Filho único e já órfão de pai, ficou praticamente sozinho no mundo, aos 40 anos. Se não bastasse, na mesma época um problema na coluna, que viria a deixá-lo paraplégico, fez com que o farroupilhense passasse o ano seguinte inteiro em uma cama de hospital em Caxias do Sul.