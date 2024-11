Neste sábado (30), o Teatro do Sesc de Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462, bairro Pio X) será palco para o espetáculo Auláculo AeroJoy, organizado pelo Reino Encantado do Ballet Flávia Thais. A apresentação contará com 44 bailarinas, de dois a oito anos.