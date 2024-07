Esperado desde junho para se reproduzir com a fêmea da mesma espécie, que está ameaçada de extinção, o lobo-guará macho chegou nesta semana ao Gramadozoo, zoológico de Gramado. O atraso na chegada do animal, que veio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Catalão, em Goiás, onde era tratado após um atropelamento, ocorreu em função dos estragos da chuva de maio.