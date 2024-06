Uma fêmea de lobo-guará com problema na pata, que veio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Gramadozoo, ganhará um novo companheiro. O lobo adulto virá do Cetas de Catalão, em Goiás, para ser seu novo parceiro romântico.