Como resiliência de empreendedores e indústrias de Veranópolis tem sido fundamental para a retomada econômica do município

Isolada do restante da Serra há mais dois meses, cidade se desdobrou para manter a economia equilibrada. Abertura parcial da BR-470 deu vazão para o escoamento da produção local e recuperou parte do público externo que consome no local.

27/07/2024 - 07h00min