Reaprender a viver sem a perna esquerda e o pé direito tem sido um dos grandes desafios de Mateus Lando Piovesana, 35 anos, desde que recebeu alta do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, na última segunda-feira (15). O caminhoneiro de Garibaldi sobreviveu a um deslizamento de terra que atingiu a cabeceira da Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, no dia 1º de maio, por causa da forte chuva que caiu em todo o Rio Grande do Sul.