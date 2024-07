O Hospital Geral (HG) terá a abertura de 40 novos leitos provisórios. O Conselho Diretor da Fundação da Universidade de Caxias do Sul (Fucs) anunciou nesta quinta-feira (18) que aprova a operação. A decisão foi tomada em reunião extraordinária na quarta (17). As estruturas são abertas por conta de um repasse de R$ 17,9 milhões do Ministério da Saúde. Em nota, a instituição afirma que a abertura será de forma gradual a partir de agosto.