Cerca de 120 novos funcionários serão necessários para o Hospital Geral após abertura dos 40 novos leitos

Após o anúncio do Ministério da Saúde, que confirmou o repasse de R$ 17,9 milhões em regime emergencial para abertura integral dos 40 novos leitos do Hospital Geral, de Caxias do Sul, pelo período de seis meses, além da incorporação do valor de 35,8 milhões no Teto MAC do HG (para média e alta complexidade) na lei orçamentária do governo federal para o próximo ano, o diretor do HG, Sandro Junqueira, afirmou que aguarda para esta semana a publicação da portaria que libera os recursos.