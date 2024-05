O bispo Dirceu Milani, 63 anos, uma das vítimas do deslizamento de terra que atingiu a Ponte Ernesto Dornelles, na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, gravou um vídeo momentos antes de ser atingido pela queda de barreira na cabeceira da ponte, no dia 1º. O religioso morava em Garibaldi, cidade onde nasceu, e não tinha ligação com a Igreja Católica Apostólica Romana, mas atuava com o pai, Darcy Milani, na igreja que eles mesmos fundaram, chamada Igreja Católica Apostólica Conservadora Não Romana. O corpo de Milani foi retirado do local do desmoronamento no dia 3 e enterrado na cidade de São Domingos, no Oeste de Santa Catarina.