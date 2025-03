Quatro pontes serão recuperadas pela prefeitura de Nova Prata com repasse de R$ 2 milhões da Defesa Civil Nacional 

A prefeitura de Nova Prata anunciou nesta segunda-feira (3) o recebimento de um repasse de R$ 2.193.500 liberado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), através da Defesa Civil Nacional. O montante já havia sido confirmado pelo governo federal na última quarta-feira (26).

Segundo a administração da cidade, o valor será utilizado na recuperação de quatro pontes localizadas no interior do município, que foram danificadas em maio do ano passado, quando a intensa chuva atingiu todo o Estado. São elas: