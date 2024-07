Desde que a intensa chuva de maio levou e danificou pontes pela região, moradores da Serra têm lidado com um dilema coletivo: o deslocamento. Conforme mapeado pela reportagem, nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Nova Prata, Nova Petrópolis, Santa Tereza, São Valentim e Vista Alegre do Prata, as obras para recuperar as pontes afetadas ou totalmente levadas pela água ainda não foram iniciadas.