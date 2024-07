Bloqueada há dois meses, RS-020, em Taquara, não tem previsão de liberação

A RS-020, entre Taquara e São Francisco de Paula, segue com bloqueio total desde que a tragédia climática impactou o Rio Grande do Sul há mais de dois meses. Em nota (confira na íntegra abaixo), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que mais de 10 pontos da rodovia foram afetados no percurso dos quilômetros 54 a 58. Na próxima semana, o trecho deve receber uma nova camada asfáltica, mas sem previsão de normalização no fluxo de veículos.