Dois meses depois das enchentes que causaram mortes e estragos no Rio Grande do Sul, a solidariedade segue fazendo a diferença na vida de quem sofre as consequências das cheias. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, um grupo de voluntárias se uniu para produzir bonecos e bonecas de pano às crianças que perderam tudo com as chuvas.