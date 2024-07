A montagem da nova balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na localidade de Santa Bárbara, deve ser concluída até o final desta semana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Logística e Transporte (Selt). Após a finalização dos trabalhos, que começaram na primeira semana de julho, será necessária uma vistoria da Marinha do Brasil e da própria Selt para a liberação do serviço, que é operado pela Lacel Construção e Apoio Naval.