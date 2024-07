Passadeira para pedestres sobre o Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, está aberta 24 horas por dia

A estrutura provisória que permite a passagem a pé entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, sobre o Rio Caí, está liberada 24 horas por dia. Anteriormente, a passagem era apenas durante o dia. A passadeira é metálica e está ligada a um cabo de aço que ancora a estrutura entre as margens. Ela fica localizada ao lado de onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) constrói a ponte provisória. O desvio é uma das alternativas para quem precisa transitar entre os dois municípios, já que a ponte provisória não está concluída e a tradicional, no km 174 da BR-116, está em fase de construção também.