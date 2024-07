Balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul deve voltar a operar até o final de julho 

A previsão da empresa Lacel Construção e Apoio Naval é de que a balsa entre os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza sobre o Rio Taquari volte a operar até o final de julho. Conforme a empresa, que opera o serviço no local, os módulos para a reinstalação da estrutura estão chegando nesta terça-feira (2) na localidade de Santa Bárbara. As peças saíram na segunda-feira (1º) de São Jerônimo. Após a instalação da balsa, será necessária uma vistoria da Marinha do Brasil para liberar o serviço.