Santa Tereza é o segundo município do Estado com a maior quantidade de movimentações de terra por quilômetro quadrado. São 170 em 73 quilômetros quadrados, de acordo com o mapeamento do Instituto de Geociências (Igeo) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com o Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM).