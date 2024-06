A prefeitura de Bento Gonçalves busca alternativas para manter um radar geotécnico, avaliado em 7 milhões de dólares (cerca de R$ 37,8 milhões), em funcionamento no interior do município. Desde maio, o equipamento está instalado em um trecho entre a subprefeitura de Faria Lemos e a ponte do Rio Pedrinho, em Linha Alcântara, na RS-431.