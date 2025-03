Identificada mulher que morreu em acidente na RS-115, em Gramado 

Foi identificada como Vitória Paola Schweig da Silveira , 26 anos, a mulher que morreu no acidente que envolveu dois carros na noite da quinta-feira (27) em Gramado . A colisão entre os veículos aconteceu no km 33 da BR-115.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Vitória estava em um Kia Sportage, que transitava pela rodovia no sentido Igrejinha-Gramado. O veículo acabou colidindo com um Jeep Renegade, que seguia no sentido contrário.