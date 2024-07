Amarras legais, inexperiência e imprevistos: as causas e o que fazer para evitar a paralisação de obras públicas em Caxias do Sul

Há cerca de uma semana, motoristas estão autorizados a circular pela Avenida Marcopolo, no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul. O tráfego foi liberado em uma via desnivelada, com valetas abertas pela água no material que deveria servir de base para o asfalto, que não foi aplicado. A medida foi adotada como uma forma de facilitar a vida de moradores do entorno, que desde janeiro convivem com um canteiro de obras com pouca evolução até a parada total com a chuva de maio.