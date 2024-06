Paralisada desde abril, quando a empresa responsável desistiu do trabalho, a revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo será finalizada pela Codeca. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (3) em reunião entre o prefeito Adiló Didomenico, a presidente da empresa, Maria de Lourdes Fagherazzi, e representantes de departamentos envolvidos no projeto.