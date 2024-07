Sem mais uma opção de acesso à cidade, empresários de Nova Petrópolis acumulam prejuízos

O caminho entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis sofre mais um impacto. Uma das principais alternativas para o trajeto, a Ponte de Ferro em Feliz foi fechada nesta segunda-feira (15) para reparos, que devem durar cerca de 90 dias. Antes, motoristas já não contavam com a BR-116, que segue sem uma passagem entre as duas cidades. Com isso, novamente, negócios de Nova Petrópolis têm prejuízos por conta do novo bloqueio, como lamentam empresários locais.