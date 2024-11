A vítima do acidente registrado no fim da tarde desta terça-feira (26), no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, é Évelyn Rodrigues, 17 anos. A adolescente conduzia uma moto pela Rua Olímpio Suzin, no sentido do bairro Santa Fé -barragem da Maestra, quando bateu em um caminhão-caçamba que seguia no sentido contrário.