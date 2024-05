Está no ar mais uma campanha solidária para arrecadação de fundos para reconstruir aquilo que as enchentes no Rio Grande do Sul levaram nos últimos dias. Nesta sexta-feira (17), a ação anunciada pela Associação Comercial Cultural e Industrial de Veranópolis (Aciv) quer arrecadar fundos via Pix para a reconstrução da ponte sobre o Rio das Antas, que liga as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã.