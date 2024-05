O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) bloqueou parcialmente a Rota do Sol, em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (17) por risco de deslizamento de terra. O trecho, que já está com o trânsito fluindo em meia pista, fica no km 158 da RS-453. A rodovia continuará sendo monitorada. Caso haja novo deslocamento de material na encosta, o tráfego será totalmente bloqueado.