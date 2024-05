Em entrevista ao Show dos Esportes da rádio Gaúcha Serra nesta quinta-feira (16), o presidente em exercício do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul, Ângelo Barcarolo, voltou a afirmar que há risco iminente de desmoronamento de uma encosta na região do km 158 da RS-453 (Rota do Sol), na região de Vila Seca.