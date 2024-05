Equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias planejam pelo menos duas ações emergenciais para tentar assegurar o abastecimento de água do sistema Marrecas, que atende a 25% da população da cidade. A retomada definitiva do serviço tem sido dificultada por recorrentes deslizamentos de uma encosta no km 158 da RS-453 (Rota do Sol), na região de Vila Seca. A adutora que transporta água da estação de tratamento até a área urbana de Caxias sofreu três rompimentos devido ao deslocamento do terreno.