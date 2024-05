O possível deslizamento de uma encosta às margens do km 158 da Rota do Sol, na região de Vila Seca, não deve impactar o fornecimento de energia em Caxias do Sul, segundo a CGT Eletrosul. A subsidiária da Eletrobras detalhou, em ofício encaminhado ao Ministério Público (MP), a situação da torre instalada no terreno que está cedendo . Nesta quinta-feira (16), o risco de ruptura do solo gerou o temor de que a interrupção da linha de transmissão pudesse deixar ao menos parte da cidade às escuras, além de interromper a rodovia e romper novamente a adutora do sistema Marrecas.